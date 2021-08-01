Geçtiğimiz sezon büyük bir sürpriz yaparak milli oyuncumuz Burak Yılmaz önderliğinde Fransa Ligue 1'de şampiyon olan Lille, yeni sezon öncesi takımda çok radikal değişikliklere gitti. Orta sahanın kalbi Boubakary Soumare, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin yolunu tutarken; as kaleci Mike Maignan da İtalyan devi Milan'a transfer oldu. Başarıdaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Christophe Galtier, sürpriz bir kararla Nice ile anlaşırken; takımın başına yaklaşık 2 yıldır takım çalıştırmayan Jocelyn Gourvennec getirildi. Kiradan dönenler dışında takım şu ana kadar takviye yapmadı. Kalede geçen sezonu Boavista'da kiralık olarak geçiren Leo Jardim'i izleyeceğiz. Burak Yılmaz ile Zeki Çelik'in maça ilk 11'de başlaması, Yusuf Yazıcı'nın ise yedekte oturması bekleniyor.

LILLE - PSG MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN

Üst üste 3 şampiyonluk aldıktan sonra ligde zirveyi Lille'e kaptıran PSG, transferde adeta şov yaptı! Achraf Hakimi'ye 60 milyon euro bonservis ödediler; Milan'dan Gianluigi Donnarumma'yı, Real Madrid'den Sergio Ramos'u ve Liverpool'dan Georginio Wijnaldum'u bedelsiz olarak kadroya kattılar. Neymar, Angel Di Maria ve Kylian Mbappe gibi, Donnarumma ile Ramos da takımla birlikte İsrail'e gelmedi. Rafinha, Colin Dagba ve Juan Bernat'ın da rehabilitasyon süreçleri devam ettiği için Tel Aviv kafilesinde yer almadılar. Yıldız isimlerin yokluğunda hazırlık döneminin öne çıkan ismi 18 yaşındaki Xavi Simons oldu. Simons'la birlikte yeni transfer Hakimi ve eldeki en değerli golcülerden Mauro Icardi de göze çarpan isimlerdendi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lille sezon öncesi 4 hazırlık maçı yaptı, sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- PSG sezon öncesi 5 hazırlık maçı yaptı, hiçbirini kaybetmedi. (3 galibiyet - 2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Süper Kupa karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG kazanır" oldu! %62'lik kesim önemli eksiklerine rağmen Bizim Çocuklar'ın forma giydiği Lille'i değil PSG'yi kupaya yakın görmüş... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI BURAK SARIARSLAN NE DİYOR?

Bu sezon kadro olarak gerçekten farklı bir seviyeye ulaşan Paris Saint Germain, geçen sezon şampiyon olarak adeta tarih yazan Lille ile kupa mücadelesine çıkıyor. Ben Lille’in peri masalının bu sezon da devam edeceğini düşünmüyorum. Zirveye yakın olacaklardır ama bu sezon oturmuş kadrosuna nokta takviyeler yapan PSG erkenden şampiyonluğa ulaşacaktır. Bu finalde de sezon galasını yapıp kupaya uzanırlar.