Fransa Ligi Ligue 1'de Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, bitime 4 hafta kala liderliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda kendisi gibi zirve savaşı veren Lyon'u 2-0 geriden gelip, Burak'ın 2 golü ve 1 asistiyle 3-2 mağlup eden Lille, bu akşam sahasında Nice'i ağırlayacak. 73 puanla liderliğini koruyan 'Bizim çocuklar'ın takımının tek düşüncesi kazanmak olacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele, Beinsports4'ten ekranlara gelecek. Bu maç öncesi ise 18.00'de 72 puanlı 2. PSG, ligin güçlü takımlarından Lens'i ağırlayacak.

Yarın da Monaco-Lyon

Lille'in kazanıp, PSG'nin puan kaybı lideri şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıracak. Yarın da Fransa'da yine şampiyonluğun hem de Devler Ligi potasının kaderini etkileyecek bir maç oynanacak. Saatler 22.00'yi gösterdiğinde 71 puanlı üçüncü sıradaki Monaco, 67 puanlı Lyon'la sahasında karşılaşacak. Ligue 1'de sezonu ilk 2'de bitiren takımlar direkt, 3. sıradaki takım ön eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor.



