Lille nasıl şampiyon oldu? Savunma ve Burak Yılmaz etkisi...

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, müthiş bir şampiyonluk yaşadı. PSG, Lyon, Monaco gibi takımların önünde zirvede yer alan Lille takımını zirveye taşıyan istatistikler ise savunmada gizli...

Simeone'yi bile geçtiler

Lille takımı 38 maç sonunda kalesinde sadece 23 gol gördü ve beş büyük lig için en az gol yiyen takım oldu. Lille takımı bu sezon sadece bir takıma 3 gol atma imkanı (Brest maçı 3-2) verdi. Lille öyle ki savunması ile ünlü Diego Simeone'nin takımı Atletico Madrid'i bile bu alanda geçti. Şampiyon olan Atletico Madrid 38 maçta 5 gol yedi

Avrupa'nın beş büyük ligi için en az gol yiyen takımlar

23 - Lille (38 maç)

25 - Atletico Madrid (38 maç)

28 - PSG (38 maç)

28 - Real Madrid (38 maç)





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38 maçın 21'ini gol yemeden bitirdiler

Lille geride kalan sezonda 21 maçı gol yemeden bitirdi ve bu alanda müthiş bir istatistiğe ulaştı. Kaleci Maignan'ın yanında Botman, Zeki Çelik gibi geleceği parlak oyuncuların yanında Fonte gibi deneyimli bir oyuncu ve takım savunması bu başarıyı getirdi. Lille maçlarının %55'ini gol yemeden geçip sıra dışı bir orana ulaştı.

Avrupa'nın beş büyük ligi için gol yemeden en çok maç bitirenler

21 - Lille (38 maç)

19 - PSG (38 maç)

18 - Atletico Madrid (38 maç)

17 - Sevilla, Real Madrid (38 maç)

14 - Milan, Inter, Napoli (38 maç)

Hücumda Burak Yılmaz-David-Yusuf Yazıcı-Bamba

Savunmada oldukça başarılı olan Lille takımını hücumda Burak Yılmaz taşıdı. Yıldız oyuncu 16 gol - 5 asist yaparken Jonathan David 13 gol - 2 asist ile oynadı. Yusuf Yazıcı ise UEFA Avrupa Ligi performansı dışında ligde de 7 gol - 4 asistlik katkı verdi. Bamba 6 gol - 9 asist, Ikone ise 4 gol - 5 asist yaptı. Zeki Çelik ise savunmadan gelip 3 gol - 2 asistlik katkı verdi

PSG 86 gol, Lille 64 gol attı ama Lille şampiyon oldu! Burak Yılmaz etkisi...

PSG sezon boyunca 86 gol atıp en golcü takımlar arasında yer aldı ama çok gol atmak yetmedi. Lille adeta yeteri kadar gol atıp şampiyon olmayı başardı sadece 64 kez fileleri havalandıran Lille takımı özellikle deplasmanda büyük iş yaptı.

Lille deplasmanda ilk 6 sıra takımlarına yenilmedi

PSG 0-1 Lille

Lyon 2-3 Lille (Burak Yılmaz 2-0 geri düşülen maçta 2 gol - 1 asist yapıp galibiyeti getirdi)

Monaco 0-0 Lille

Marsilya 1-1 Lille

Rennes 0-1 Lille

Burak Yılmaz'ın gol attığı 10 maçı kazandılar

Lille forması altında bu sezon 16 gol atan Burak Yılmaz bu gollerin 12 tanesini deplasmanda attığı önemli katkı verdi. Burak Yılmaz'ın gol attığı 13 farklı maçın 10 tanesini kazanan Lille takımı kulüp puan rekoru kırarak zirvede yer aldı.

İlk golü attığı maçlarda büyük başarı

Lille takımının en büyük özelliklerinden biri de ilk golü bulduğu maçlardaki başarısı...Geride kalan dönemde 25 kez 1-0 öne geçen Lille bu maçların 22 tanesini kazanırken 3 kez berabere kaldı ve hiç yenilmedi.





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr



