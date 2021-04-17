Lille - Montpellier maç sonucu: 1-1

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Lille sahasında Montpellier'i ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf deplasman ekibi oldu ve dakikalar 21'i gösterdiğinde Delort sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıyı önde bitiren Montpellier oldu ve soyunma odasına moralli giden taraf oldu. Ligde şampiyonluk yolunda önemli bir yol alan ve bu sezon ipi göğüslemek isteyen Lille ise 2. yarıya daha moralli ve motive bir şekilde çıktı.

Maçın 85. dakikasında Luiz Araujo, Zeki Çelik'in asisti ile topu ağlara gönderen isim oldu ve skoru 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da sonucu oldu ve ekipler birer puanla ayrıldılar.

Milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille'de golün asistini yapan Zeki Çelik ile Burak Yılmaz 90 dakika sahada kaldı, Yusuf Yazıcı 77'de oyuna dahil oldu.

Alınan bu sonuçla Lille puanını 70'e, Montpellier de puanını 47'ye yükseltti.