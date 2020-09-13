Lille-Metz maç sonucu: 1-0

Fransa Ligue 1'de üçüncü hafta mücadelesinde Türk temsilcilerimizin forma giydiği Lille ile Metz karşı karşıya geldi. Stade Pierre-Mauroy'da oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 1-0'lık skorla Lille oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek golü 88. dakikada Luiz Araujo kaydetti. Konuk takım ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı. Alınan bu sonucun ardından Lille, puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Metz ise 0 puanda kaldı ve 16. basamaktan kurtulamadı.

Milli futbolcuların performansı

Lille forması giyen temsilcilerimizden Burak Yılmaz, Metz karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. 90 dakika oyunda kalan deneyimli oyuncu, gol sevinci yaşayamadı. Diğer temsilcilerimizden Zeki Çelik, 83. dakikada Jérémy Pied'nin yerine; Yusuf Yazıcı ise 86. dakika Benjamin André'nin yerine oyuna dahil oldu.







