Lille-Metz (CANLI)

Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında Lille sahasında Metz'i ağırlıyor. Lille, ilk iki haftada 4 puan topladı. Fransa Lig 1'de Lille'in Metz'i konuk ettiği maçta Burak Yılmaz ilk 11'de maça çıkarken, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik yedek kulübesinde yer aldı. Mücadeleye dair türm detalar fanatik.com.tr'de.





14.00'te başlayan karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanıyor.

Maçın 11'leri:

Lille: Maignan, Pied, Fonte, Botman, Bradaric, Ikone, Soumare, Andre, Bamba, David, Burak

Metz: Oukidja, Centonze, Boye, Bronn, Udol, Fofana, Angban, Pajot, Maiga, Nguette, Niane