Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain’in (PSG) futbolcusu Kylian Mbappe, enfeksiyon geçirmesi nedeniyle Ligue 1’de yarın Lille ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, enfeksiyon geçiren Kylian Mbappe’nin idmanlara gelecek haftanın başında yeniden başlayacağı ve yarın oynanacak Lille maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

24 Ekim’de Olimpik Marsilya ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan İtalyan futbolcu Marco Verratti’nin eğik kaslarında lezyon tespit edildiği ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edilen açıklamada, sezon başında transfer edilen Sergio Ramos’un gelecek hafta takımla idmanlara çıkabileceği kaydedildi.

Öte yandan, PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, yarınki Lille maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Lionel Messi’nin kas ağrısının bulunduğunu, bu nedenle bugünkü idmanda tedbir amaçlı takımdan ayrı çalıştığını söyledi.

Messi’nin yarınki karşılaşmada forma giymesini umduğunu ifade eden Pochettino, "(Messi’yi) Mbappe’nin yokluğunda en önde oynatmak? Her oyuncunun kolektif oyunda kendi etkisi var. Kylian’ın takımda büyük önemi var. Lionel daha önde bir pozisyonda oynayabilir ancak başka imkanlar da var. Başka oyuncular da bu rolü oynayabilir. Leo her pozisyonda oynayabilir." diye konuştu.

AA



