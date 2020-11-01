Lille - Lyon maç sonucu: 1 - 1

Ligue 1'in 9.hafta maçında Lille, sahasında Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Zirve mücadelesi veren Lille bu sonuçla puanını 19 yaptı ve lider Paris Saint-Germain'in iki puan gerisinde 2.sırada yer aldı.

İlk 11'de maça başlayan Milli oyunculardan Burak Yılmaz takımının tek golünde asist yapan isim oldu. Zeki Çelik kendi kalesine bir gol atarken Yusuf Yazıcı son 23 dakika görev yaptı.





Burak Yılmaz'dan Ligue 1'de 6 gol katkısı

Burak Yılmaz bu maçta yaptığı asist ile bu sezon Ligue 1'de gol katkısını 6'a çıkardı. Bu sezon 4 gol atan Burak Yılmaz arkadaşlarına da 2 asist yaptı.





Maçtan Dakikalar

SARI KART! 3.dakikada Lyon'dan Marcelo sarı kart gördü

11.dakikada Ekambi bekletmeden vurdu top savunmadan döndü

GOL! 24.dakikada Lille 1-0 öne geçti. Burak Yılmaz asisti yaptı ve Jonathan Bamba takımını öne geçirdi

27.dakikada Burak Yılmaz sert vurdu kaleci Lopes güçlükle topu çıkardı

Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı









GOL! 42.dakikada Lyon, Zeki'nin kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi: 1-1

SARI KART! 43.dakikada Lille'den Burak Yılmaz sarı kart gördü

İlk yarı 1-1 berabere sona erdi

İkinci yarı başladı. Devre arasında Lille takımında Fonte çıktı Soumaoo girdi

KIRMIZI KART! 50.dakikada eski Beşiktaşlı Marcelo, ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı

YUSUF YAZICI OYUNDA! 67.dakikada Ikone çıktı Yusuf oyuna dahil oldu

72.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Yusuf sert vurdu top savunmadan döndü

84.dakikada Renato Sanchez sert vurdu sonuç gelmedi

86.dakikada Yusuf Yazıcı ceza sahası dışından vurdu top savunmadan geri geldi











