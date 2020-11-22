Lille - Lorient maç sonucu: 4 - 0

Lille, Ligue 1'in 11.hafta maçında Lorient'i evinde farklı geçti. Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı maçta genç yıldız, 31. ve 51. dakikalarda takımını 2-0 öne geçirdi. Yusuf ayrıca Luiz Araujo attığı golün asistini yaptı.

Yusuf Yazıcı bu sezon resmi maçlarda 9 gol - 2 asist yaptı ve takımının gole en çok katkı yapan oyuncusu oldu. Lille böylece puanını 22 yaptı ve Monaco'ya yenilen Paris Saint-Germain'in hemen arkasında ikinci sıraya yerleşti.

Lille takımının maç kadrosunda Burak Yılmaz ve Zeki Çelik yer almadı. Burak Yılmaz son oynanan Macaristan maçı öncesi de kadroda yer almamış teknik direktörü Şenol Güneş, hastalığı nedeniyle yıldız oyuncuya yer vermediklerini söylemişti. Zeki Çelik ise A Milli Takım 'ın Rusya maçında sakatlık yaşamıştı











