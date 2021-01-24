Lille, ligde tek golle kazandı

Ligue 1'in 21.hafta maçında Lille, deplasmanda Rennes’i 1-0 mağlup etti. Milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın ilk 11'de sahaya çıktığı maçta Lille’e galibiyeti getiren golü 16. dakikada Jonathan David kaydetti.

Yusuf Yazıcı 75. dakikada yerini Timothy Weah’a, Zeki Çelik ise 89. dakikada Tiago Djalo’ya bıraktı. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Lille, bu galibiyetle puanını 45’e çıkararak Paris Saint-Germain ile zirveyi paylaştı. Rennes ise 36 puanda kaldı.

Lille 71 yıl sonra 21.haftalar sonunda en yüksek puanına ulaştı. En son 1949-50 sezonunda Lille takımı galibiyete üç puan verilerek 46 puana ulaşmıştı. Bu tarihten sonra en yüksek puana 2020-21 sezonunda ulaştılar



