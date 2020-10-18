Lille - Lens maç sonucu: 4-0

Ligue 1'in 7.haftasında Lille sahasında derbi maçta Lens takımını 4-0 yendi. Milli oyuncular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı maçta ev sahibi Lille, 10.dakikada Burak Yılmaz'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Burak Yılmaz böylece Ligue 1 kariyerinde 3. golünü atmış oldu. Zeki Çelik'in asisti ile Bamba farkı 2ye çıkartırken Ikone 3.golü ve bir başka milli oyuncu Yusuf Yazıcı 4.golü attı

Bu sonuçla Lille takımı namağlup puanını 17 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu

Maçtan dakikalar





Lille kulübü twitter hesabı yine KRAL ifadelerini kullanarak golü anons etti









İlk yarıyı Lille takımı 1-0 önde kapattı. Burak Yılmaz ilk yarıda iki isabetli şut çekerken Zeki Çelik takımının en çok topla buluşan oyuncuları arasında yer aldı

GOL! 48.dakikada Lille takımı, Bamba ile skoru 2-0 yaptı. Golün asistini milli oyuncu Zeki çelik yaptı

KIRMIZI KART! 57.dakikada Lens takımından Gradit kırmızı kart gördü ve konuk ekip 10 kişi kaldı

65.dakikada Burak Yılmaz oyundan çıktı Ikone oyuna girdi

GOL! Yaklaşık 4 dakika önce oyuna giren Jonathan Ikone skoru 3-0 yaptı

KIRMIZI KART! 75.dakikada Lens takımından Michelin kırmızı kart gördü ve konuk ekip 9 kişi kaldı

GOL! Oyuna sonradan giren Yusuf Yazıcı, 79.dakikada takımının 4. golünü attı. Yusuf yeni sezonda ilk kez fileleri havalandırdı









Maçı Lille takımı 4-0 galip bitirdi