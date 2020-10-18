Lille - Lens maç sonucu: 4-0
Ligue 1'in 7.haftasında Lille sahasında Lens takımını farklı yendi. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı Yusuf Yazıcı'nın ise sonradan girdiği maçta ev sahibi takım adına Milli oyuncular büyük fark yarattı. İlk golü Burak Yılmaz, son golü Yusuf Yazıcı atarken Zeki Çelik ise 2. golün asistini yaptı. Lille bu sonuçla puanını 17 yaptı ve lider oldu
Ligue 1'in 7.haftasında Lille sahasında derbi maçta Lens takımını 4-0 yendi. Milli oyuncular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı maçta ev sahibi Lille, 10.dakikada Burak Yılmaz'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Burak Yılmaz böylece Ligue 1 kariyerinde 3. golünü atmış oldu. Zeki Çelik'in asisti ile Bamba farkı 2ye çıkartırken Ikone 3.golü ve bir başka milli oyuncu Yusuf Yazıcı 4.golü attı
Bu sonuçla Lille takımı namağlup puanını 17 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu
Maçtan dakikalar
Lille kulübü twitter hesabı yine KRAL ifadelerini kullanarak golü anons etti
https://twitter.com/losclive/status/1317906063199510528
İlk yarıyı Lille takımı 1-0 önde kapattı. Burak Yılmaz ilk yarıda iki isabetli şut çekerken Zeki Çelik takımının en çok topla buluşan oyuncuları arasında yer aldı
GOL! 48.dakikada Lille takımı, Bamba ile skoru 2-0 yaptı. Golün asistini milli oyuncu Zeki çelik yaptı
KIRMIZI KART! 57.dakikada Lens takımından Gradit kırmızı kart gördü ve konuk ekip 10 kişi kaldı
65.dakikada Burak Yılmaz oyundan çıktı Ikone oyuna girdi
GOL! Yaklaşık 4 dakika önce oyuna giren Jonathan Ikone skoru 3-0 yaptı
KIRMIZI KART! 75.dakikada Lens takımından Michelin kırmızı kart gördü ve konuk ekip 9 kişi kaldı
GOL! Oyuna sonradan giren Yusuf Yazıcı, 79.dakikada takımının 4. golünü attı. Yusuf yeni sezonda ilk kez fileleri havalandırdı
https://twitter.com/losclive/status/1317927156329086979
Maçı Lille takımı 4-0 galip bitirdi