Lille - Lens (CANLI)

Ligue 1'in 7.haftasında Lille sahasında Lens takımı ile karşılaşıyor. Milli oyuncular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı maçta ev sahibi Lille, 10.dakikada Burak Yılmaz'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Burak Yılmaz böylece Ligue 1 kariyerinde 3. golünü atmış oldu

İlk 6 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik alan ve yenilmeyen Lille takımı, Lens karşısında da erken gol buldu.

Lille kulübü twitter hesabı yine KRAL ifadelerini kullanarak golü anons etti







