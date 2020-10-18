Lille - Lens (CANLI)
Ligue 1'in 7.haftasında Lille sahasında Lens takımı ile karşılaşıyor. Milli oyuncular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı maçta ev sahibi Lille, 10.dakikada Burak Yılmaz'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Maçın detayları haberimizde...
Ligue 1'in 7.haftasında Lille sahasında Lens takımı ile karşılaşıyor. Milli oyuncular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı maçta ev sahibi Lille, 10.dakikada Burak Yılmaz'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Burak Yılmaz böylece Ligue 1 kariyerinde 3. golünü atmış oldu
İlk 6 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik alan ve yenilmeyen Lille takımı, Lens karşısında da erken gol buldu.
Lille kulübü twitter hesabı yine KRAL ifadelerini kullanarak golü anons etti
https://twitter.com/losclive/status/1317906063199510528