Fransa Ligue 1’in bitimine 2 hafta kala en yakın rakibi PSG'nin 3 puan önünde lider durumda bulunan Lille’de Burak Yılmaz fırtınası esiyor. 26 lig maçında 15 gol atıp 5 asist yaparak takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan, Fransa’da yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterilen, Nisan ayının en iyi futbolcusu seçilen milli oyuncu, ödülüne kavuştu. 35 yaşındaki forvet, nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atmıştı.

PSG'den Neymar ve Mbappe, Lyon’dan Memphis Depay ve Monaco’dan Wissam Ben Yedder’le birlikte en iyi oyuncu ödülünü almak için yarışacak olan Burak Yılmaz’ın Lille’in şampiyon olması halinde, ödülü de kazanması bekleniyor.







