2019/20 sezonunun başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor 'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, performansıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu sezon zirve yapan, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Ligue 1'de dikkat çeken bir performans sergileyen Yusuf, Olympique Lyon'da oynayan Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi ile Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP) tarafından Aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterilmişti. Rakiplerini sollayan yıldız oyuncu, Aralık ayının en iyisi seçildi.









Ligue 1'de Aralık ayının futbolcusu Yusuf Yazıcı seçilirken, Lille'de Aralık ayının en iyisi Burak Yılmaz oldu.

Milan ve Juventus peşinde

Lille forması ile bu sezon yıldızı parlayan Yusuf Yazıcı'nın ismi şimdiden büyük kulüplerle anılmaya başlandı. France Football, Hakan Çalhanoğlulu Milan'ın ardından Merih Demiral'ın forma giydiği Juventus'un Yusuf Yazıcı'yı listesine aldığını yazdı.

Lille formasıyla bu sezon Ligue 1'de 17 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 5 gol attı, 2 asist yaptı.

Lille'in talebi 40-45 milyon euro

UEFA Avrupa Ligi'nde ise harikalar yaratan Yusuf, 6 maçta 6 gol, 1 asistlik performansıyla göz kamaştırdı. Lille'in Yusuf Yazıcı için 40-45 milyon euro arası bir bonservis ücreti istediği iddia ediliyor.