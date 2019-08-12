Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı 18 milyon euro karşılığında transfer eden ve Edgar Le'yi de bu transfere karşılık bordo mavililere gönderen Fransız ekibi Lille, Portekizli stoperin bordo mavililerle anlaşma sağladığını duyurdu.

Belenenses'ten 3.5 milyon euro Lille'e transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun devre arasında Nantes'ta kiralanmıştı.

Geçtiğimiz sezon Fransa'da toplamda 21 maça çıkan Edgar Le, Yusuf Yazıcı'nın transferinde bordo mavililere bedelsiz olarak gönderildi.

1,82 boyunda sağ ayak olan Edgar Le stoper olarak görev yapıyor.







