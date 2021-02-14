Lille - Brest maç sonucu: 0 - 0

Lille sahasında oynadığı Brest maçında kilidi açamadı. Milli oyunculardan Zeki Çelik'in ilk 11'de Yusuf Yazıcı'nın ise son yarım saatte süre aldığı maç golsüz sona erdi ancak bu skora rağmen Lille 55 puanla Ligue 1'de liderliğini sürdürdü

Lille'in takipçilerinden Lyon sahasında kaybederken PSG deplasmanda Marsilya'yı 2-0 yendi ve puan farkını 1'e indirdi

LIGUE 1 PUAN DURUMU



