Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Fransız kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sezon içinde ismi Lyon ve Marsilya ile anılan Ersin Destanoğlu için bir başka Fransız ekibi Nice, görüşmelerde bulunurken son şampiyon Lille'in de devreye gireceği belirtildi.

L'Equipe, Nice'in 5 milyon Euro'luk bir bonservis ile Ersin'i kadrosuna katmak istediğini fakat Beşiktaş'ın talebinin 12 milyon Euro olduğunu aktardı. Nice dışında gündeme gelen ekip ise Lille oldu.

Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in büyük katkılarıyla Fransa Ligue 1'de tarihi bir şampiyonluğa ulaşan Lille'de kaleci Mike Maignan'ın Milan'a gidiyor olması nedeniyle Ersin Destanoğlu'nun listeye alındığı belirtilmekte.



