Lille-Angers maç sonucu: 1-1

Ligue 1’in 13. haftasında son şampiyon Lille, Pierre Mauroy Stadı’nda Angers’yi ağırladı. Tiago Djalo, 27. dakikada attığı golle ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Angers, Azzedine Ounahi’nin 83. dakikada bulduğu golle durumu eşitledi ve mücadele 1-1 sona erdi. Lille forması giyen Amadou Onana, 90 7. dakikada kırmızı kart gördü.

Lille’de milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika görev yaptı, Yusuf Yazıcı ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Lille, 16 puanla 12’nci, Angers ise 18 puanla 7’nci sırada yer aldı.

AA