Lillard'ın tarihe geçtiği maçta Portland, Indiana'yı mağlup etti
NBA'de Portland Trail Blazers, konuk olduğu Indiana Pacers’ı 21 sayı farkla 133-112 mağlup etti. Karşılaşmada 2000. üçlüğünü atan Damian Lillard, bunu başaran 10. basketbolcu olarak adını NBA tarihine yazdırdı.
Portland Trail Blazers’ın deplasmanda Indiana Pacers’ı 133-112 mağlup ettiği maçta 2000. üçlüğünü atan Damian Lillard, NBA tarihinde bu başarıya ulaşabilen 10. oyuncu oldu.
671. maçında bu istatistiğe ulaşan Lillard, 597 maçla Stephen Curry’nin ardından en hızlı 2000. üçlüğü rakip potaya gönderen oyuncu unvanına ulaştı.
Sonuçlar
Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 115-119
Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 112-133
Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 104-114
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 103-116
Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 107-114
Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 103-133