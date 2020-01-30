Lillard kariyerinde ilk defa triple-double yaptı

NBA'de Portland Trail Blazers, Damian Lillard’ın kariyerinde ilk defa "triple double" yaptığı karşılaşmada Houston Rockets’i 125-112 mağlup etti

30 Ocak 2020, Perşembe 09:58 Son Güncelleme:
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Lillard kariyerinde ilk defa triple-double yaptı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Portland Trail Blazers, Damian Lillard’ın kariyerinde ilk defa "triple double" yaptığı karşılaşmada Houston Rockets’i 125-112 mağlup etti. NBA’e 6 karşılaşmayla devam edildi. Trail Blazers, seyircisi önünde çıktığı Rockets mücadelesini, all-star oyun kurucusu Damian Lillard’ın 36 sayı, 11 asist, 10 ribauntluk etkili oyunuyla 125-112 kazandı.

Trail Blazers’ta kariyerinde ilk defa "triple double" yapan Lillard’ın yanı sıra, CJ McCollum 22 sayı, Trevor Ariza 21 sayı, Hasan Whiteside da 15 sayı ve 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Houston Rockets cephesinde 39 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Russell Westbrook ve 18 sayı üreten James Harden mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

     Indiana Pacers-Chicago Bulls: 115-106

     New York Knicks-Memphis Grizzlies: 106-127

     Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 125-115

     San Antonio Spurs-Utah Jazz: 127-120

     Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 125-112

     Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 100-120



İSTANBUL (AA)

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