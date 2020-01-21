Lillard 61 sayıyla kariyer rekorunu kırdı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Golden State Warriors’ı 129-124 yenen Portland Trail Blazers’ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 61 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.

NBA’e 14 maçla devam edildi. Trail Blazers ile Warriors arasındaki mücadelede büyük çekişme yaşandı. Damian Lillard’ın bitime 14.9 saniye kala attığı 3 sayılık basketle müsabakayı uzatmaya taşıyan ev sahibi Trail Blazers, sahadan 129-124 galip ayrıldı.

Trail Blazers’ın all-star oyun kurucusu Lillard, 61 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle karşılaşmaya damga vurdu. Kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan Lillard ayrıca Michael Jordan, David Robinson, Tracy McGrady ve James Harden’dan sonra bir NBA maçında 60 sayı, 10 ribaunt, 5 asist barajlarını geçen 5. isim oldu.

Warriors’ta Alec Burks’ün 33 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, D’Angelo Russell’ın 27 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve Eric Paschall’ın 22 sayı, 13 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

AA