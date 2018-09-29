Likya Yolu Ultra Maratonu start aldı

Likya Ultra Maratonu önceki yıllarda çok etaplı yapılırken, bu yıl tek etaba çevrildi. Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki tarihi Likya Yolu'nun başlangıç noktasından 174 kilometre kategorisinde on sporcuya start verildi. Maratonda 5 kategoride Türkiye'nin yanı sıra 17 farklı ülkeden 358 sporcu mücadele edecek. Maraton, 30 Eylül'de Ölüdeniz Mahallesi Belceğiz Plajı'nda sona erecek.

Uzun etap projeler direktörü Özgür Çelikkaya, yaptığı açıklamada bugüne kadar çok etaplı olarak gerçekleştirilen yarışı, bu yıl tek etaba çevirdiklerini söyledi. Likya Yolu’nun yarış için çok uygun bir parkur olduğunu vurgulayan belirten Çelikkaya, “İçerisinde her seviyeden sporcuya hitap eden kategorileri var. Maratonda, profesyonel sporcular için dünyanın en zorlu parkurlarından birisi olan 174 kilometre parkuru var. Bunun dışında 130, 55, 35 ve 13 kilometre gibi çeşitli uzunluklarda kategorilerde sporcular mücadele edecek. Türk sporcuların yanı sıra 16 farklı ülkeden 26 yabancı sporcu da maratona katılıyor. Pek çok yabancı basın mensubu da yarışı takip ediyor. Türkiye'nin en önemli ultra maraton koşucuları da burada” dedi.

Organizasyona İstanbul'dan katılan Ahmet Say da, yarışa ilk kez katıldığını ve çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Say, Likya döneminde insanların yürüdükleri yolu koşmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Yarışa Fethiye’den katılan Sevil Toker ise daha önce Tuz Gölü’nde koştuğunu, Likya Yolu parkurunun zor aynı zamanda keyifli olacağını kaydetti.