Likya Kupası Yelken Yarışları başladı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Antalya İl Temsilciliği faaliyet programında Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Kaş Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Optimist Yelken Yarışlarına, 4 takım ve 36 sporcu katılıyor. Kaş Yelken Kulübü’nün Kaş’ı temsil ettiği yarışlarda Fethiye Belediyespor, Antalya ve Akdeniz Yelken Kulübü de yer alıyor.

Kaş Limanı yanındaki açık denizde gerçekleşen ilk gün yarışlarında Optimist Junior kategorisinde Fethiye Belediyespor Yelken Kulübü’nden Elif Şeker birinci oldu. Aynı kulüpten Naz Özdoğanlar ikinci ve Elif Nurten Duymaz da üçüncü sırada yer aldı.

Optimist Senior kategorisinde ise Fethiye Belediyespor Yelken Kulübü’nden Kumsal Ateş birinciliği, Denizhan Duymaz ikinciliği kazanırken, Antalya Yelken Kulübü’nden Adil Demir Doğrular üçüncülüğü elde etti.

Kaymakam Ulaş Akhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan da yarışları takip etti.

Likya Kupası Yelken Yarışlarının önemine dikkati çeken Kaymakam Akhan, yelkencilere başarı temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu ise Kaş’ta ilk defa resmi bir yelken yarışı düzenlendiğini belirterek, “Burada yelken sporunu geliştirmeye uğraşıyoruz. Federasyon Yarı Yıl Kupası organizasyonunu ilçede yapmaya çalışacağız. Bu kış Kaş’ta yelken yılı olacak” diye konuştu.