1996-97 sezonundan bu yana en başarılı olduğu dönemi yaşayan Strasbourg, dün akşam Clermont’u da deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Ligue 1’de Marsilya’nın iki puan gerisinde 35 puanla dördüncü sırada bulunan Strasbourg, ilk 21 hafta dikkate alındığında 1996-97 sezonundaki üçüncülüğün ardından puan tablosunda en fazla puan topladığı dönemi yaşıyor.

Strasbourg ligde oynadığı son altı maçın beşini kazandı. İkinci sıradaki Nice’in dört puan gerisinde bulunan Strasbourg form grafiğini devam ettirerek UEFA Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek istiyor.







