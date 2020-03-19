Liglerin ertelenmesine Eskişehirspor’dan açıklama

Liglerin ertelenmesi kararıyla ilgili Eskişehirspor kulüp yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, federasyon başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile korona virüs salgınına yönelik yaptığı toplantı değerlendirmesi sonucunda ligimizde erteleme kararı alınmıştır. Karar doğrultusunda takımımızın antrenmanlarının TFF’nin belirleyeceği takvim neticesinde yeniden programlanacağını ve sağlıklı günlerde yeniden taraftarımızla bir araya geleceğimiz günleri iple çektiğimizi tüm camiamıza ve büyük taraftarımıza bildiririz" denildi.

İHA