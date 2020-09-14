Ligin yeni takımları 3'te 3 yaptı
Süper Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük, BB Erzurumspor ve Hatayspor sezona çok iyi başladı. Üç takım da rakiplerini mağlup etti haftaya galibiyet ile başladı. Son 25 sezonda ilk kez ligin yenileri sezona 3'te 3 ile başlamıştı
Süper Lig 'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük, BB Erzurumspor ve Hatayspor sezona çok iyi başladı. Üç takım da rakiplerini mağlup etti haftaya galibiyet ile başladı. Son 25 sezonda ilk kez ligin yenileri sezona 3'te 3 ile başladı
Fatih Karagümrük 3-0 Yeni Malatyaspor
Ankaragücü 1-2 BB Erzurumspor
Hatayspor 2-0 Başakşehir