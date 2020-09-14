Ligin yeni takımları 3'te 3 yaptı

Süper Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük, BB Erzurumspor ve Hatayspor sezona çok iyi başladı. Üç takım da rakiplerini mağlup etti haftaya galibiyet ile başladı. Son 25 sezonda ilk kez ligin yenileri sezona 3'te 3 ile başlamıştı

14 Eylül 2020, Pazartesi 22:58 Son Güncelleme:
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Ligin yeni takımları 3'te 3 yaptı

Süper Lig 'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük, BB Erzurumspor ve Hatayspor sezona çok iyi başladı. Üç takım da rakiplerini mağlup etti haftaya galibiyet ile başladı. Son 25 sezonda ilk kez ligin yenileri sezona 3'te 3 ile başladı

Fatih Karagümrük 3-0 Yeni Malatyaspor

Ankaragücü 1-2 BB Erzurumspor

Hatayspor 2-0 Başakşehir

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