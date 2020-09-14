Süper Lig 'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük, BB Erzurumspor ve Hatayspor sezona çok iyi başladı. Üç takım da rakiplerini mağlup etti haftaya galibiyet ile başladı. Son 25 sezonda ilk kez ligin yenileri sezona 3'te 3 ile başladı

Fatih Karagümrük 3-0 Yeni Malatyaspor

Ankaragücü 1-2 BB Erzurumspor

Hatayspor 2-0 Başakşehir