Ligin yeni adı Spor Toto Süper Lig

Yayıncı kuruluş beINSPORTS'tan yapılan açıklamada, "Spor Toto, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in isim sponsoru oldu. Süper Lig'in adı sezon sonuna kadar 'Spor Toto Süper Lig' olurken, TFF 1. Lig'in adı da sezon sonuna kadar 'Spor Toto 1. Lig' olarak değişti" ifadeleri kullanıldı. Bu anlaşmayla kulüplerin kasasına fazladan gelir sağlanmış olacak. Hem Süper Lig hem de 1. Lig'in 3 sezondur isim sponsoru bulunmuyordu. 2017-2018 sezonun ikinci yarısı ile 2018-2019 sezonunda yine 'Spor Toto' lige isim sponsoru olmuştu.