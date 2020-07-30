Ligin rövanşı alındı

Çok istediği lig şampiyonluğunu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, o süreçte pek çok maçta puan kaybetti ancak pandemi sonrası ilk sıkıntı Alanyaspor deplasmanında yaşanmıştı. 28. haftadaki mücadelede 2-1 önde olan Bordo- Mavililer, son saniyelerde yediği golle 2 puan yitirmişti. Karşılaşmanın ardından futbolcular büyük moral bozukluğu yaşamış, devamında iki kulüp başkanı arasında tatsız olaylar meydana gelmişti. Psikolojik anlamda büyük yıkıma neden olan Alanya karşılaşmasının rövanşı dün kupada alındı. Fırtına, 10 sene sonra Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürmekle birlikte Alanyaspor’un da hayallerini yıktı.

Bu sezon yenilmedi

Taraflar arasında lig ve kupada bu sezon oynanan toplam 3 maçta Trabzonspor’un 2 galibiyeti, 1 de beraberliği bulunuyor. Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısındaki mücadeleyi 1-0’lık skorla kazanmıştı.