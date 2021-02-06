Ligin en fazla gol katkısı veen orta sahası Bakasetas!

Bordo-Mavili formayla 11’de çıktığı ilk maçta gol atan Bakasetas, ‘sirtakiye’ başladı. Transferin son günlerinde 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor’dan kadroya katılan Yunan yıldız, Denizlispor maçını kazandırdı. Geçen sezon Süper Lig kariyeri başlayan Bakasetas, geldiğinden beri tam 23 kez skor katkısı sağladı. Merkez orta sahalara bakıldığında, mevkisinin en başarılı ismi olan Bakasetas’ın, 17 gol, 6 asisti bulunuyor. Hücum organizasyonlarında Abdullah Avcı’nın elini güçlendiren 27 yaşındaki 10 numara, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gollerimin devamı gelecek” dedi.

Efecan’dan mesaj

Ara transfer döneminin son saatlerinde Trabzonspor’un kapısından dönen Efecan Karaca, Alanyaspor’daki takım arkadaşı Bakasetas’ı kutladı. Yunan yıldızın Instagram’dan yaptığı paylaşıma ‘alkış’ emojisi bırakan Efecan, Trabzon’a gelebilmek için alacaklarından dahi vazgeçmiş ancak Alanyaspor Yönetimi 31 yaşındaki kaptanını bırakmamıştı.