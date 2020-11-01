Ligde en agrasif takım Antalyaspor 

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig'de 6 hafta sonunda en çok kırmızı kart Fraport TAV Antalyasporlu oyunculara çıktı. 6 hafta sonunda toplam 19 kırmızı kart gösterilirken, Akdeniz ekibi 3 kırmızı kartla zirvede bulunuyor. Ligin lideri Aytemiz Alanyaspor ile birlikte 8 takımda ise hiçbir oyuncu kırmızı kart görmedi.

Süper Lig'de 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi alarak 8 puanla 7'nci sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, 3 kırmızı kartla en çok kart gören takım konumunda bulunuyor. Ligde oynanan 6 hafta sonunda hakemler toplam 19 kırmızı kart gösterirken, Antalyaspor'u 2'şer kırmızı kartla Galatasaray, Gaziantep FK, Hatayspor ve Trabzonspor takip ediyor.

ANTALYASPOR'DAN 3 OYUNCU

Fraport TAV Antalyaspor'da 3 oyuncu maçlarda kırmızı kart görerek ihraç edildi. Antalyaspor'da Sidney Sam Gaziantep FK maçında, Ufuk Akyol yine Gaziantep FK maçında çift sarıdan oyun dışında kaldı. Kırmızı beyazlılarda 6'ncı haftada deplasmanda oynanan ve 5-1 kaybedilen Medipol Başakşehir maçında ise Amilton, direkt kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

4 TAKIMDA 2'ŞER OYUNCU KIRMIZI GÖRDÜ

Ligde oynanan maçlarda 3 kırmızı kart gören Antalyaspor'dan sonra 4 takımda 2'şer oyuncu kırmızı kart gördü. Galatasaray'da Etebo, Kasımpaşa maçında çift sarıdan, Radamel Falcao ise BB Erzurumspor maçında çift sarıdan oyun dışı kaldı. Gaziantep FK'da Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde çift sarı karttan kırmızı gören Kevin Mirallas ve Junior Morais takımı yalnız bırakan isimler oldu. Hatayspor'da ise, ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçında Ruben Riberio ile Isaac Sackey, çift sarı kart görerek oyundan atıldı. Trabzonsporlu Flavio ise gördüğü 2 kırmızı kartla ligin en hırçın oyuncusu oldu. Flavio, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında çift sarı kartla oyundan atıldı.

8 TAKIMDA 1'ER OYUNCU ATILDI

21 takımın yer aldığı Süper Lig'de 8 takımın oyuncusu ise hakemler tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe'den Mauricio Lemos, Fatih Karagümrük'ten Jimmy Durmaz, Kasımpaşa'dan Anıl Koç, Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'tan Josef De Souza, HES Kablo Kayserispor'dan Christian Sapunaru, Yukatel Denizlispor'dan Hadi Sacko ve Ankaragücü takımından Alper Potuk, hakemlerden gördükleri kırmızı kartlarla oyundan ihraç edildi.

8 TAKIM KIRMIZI KART GÖRMEDİ

6 hafta sonunda oynanan maçlarda kırmızı kart görmeyen tam 8 takım bulunuyor. Ligde 6 hafta sonunda 16 puanla zirvede yer alan Aytemiz Alanyaspor'da hiçbir oyuncu kırmızı kart görmedi. Aytemiz Alanyaspor dışında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, BB Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği takımlarından oyuncular lig maçlarında kırmızı kart görmedi.

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