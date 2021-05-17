Lig tarihinde bir ilk: 8 yenilgili şampiyon Beşiktaş

Lig tarihinin en uzun sezonu tüm takımları zorlarken zirvedeki takımlara da etki etti. Koronavirüs nedeniyle maçları kaçıran oyuncular, sakatlıklar ve cezalılar derken şampiyonluk son maça hatta son anlara kaldı. 2020-21 sezonunda ipi ilk sırada Beşiktaş göğüsledi ve averajla şampiyon oldu. Beşiktaş böylece bu 'zor' sezonda lig tarihine bir başka istatistikle girdi. Beşiktaş lig tarihinde 8 yenilgi ile şampiyon olan ilk takım oldu.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 8 kez kaybetti

Süper Lig'de bu sezon ilk üç sırada yer alan takımlar 8'er kez kaybetti. Hem Beşiktaş, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe oynadıkları 40'ar maçta 8'er kez yenildi ve %20 oranında maç kaybetti

Lig tarihinde daha önce 7 kez yenilen şampiyon çıkmıştı. 1980-1981 sezonunda Trabzonspor, 2017-2018 sezonunda Galatasaray sezonu 7 yenilgi ile kapatmıştı

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sivasspor ve Trabzospor daha az yenildi

Süper Lig'de sezonu 4.sırada bitiren Trabzonspor ve 5.sırada bitiren Sivasspor, ilginç şekilde ilk 3 sırada bulunan takımlardan daha az yenildi. Abdullah Avcı ve Rıza Çalımbay'ın ekipleri 7'şer kez sahadan yenik ayrıldı.





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr