Lig tarihinde bir ilk! 21 takımlı sezon..

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, bugün gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Nihat Özdemir, 7 kulübün düşme olmaması ve gelecek sezon 21 takımlı bir lig oynanması yönünde talepte bulunduğunu açıkladı. Bu durum gerçek olursa 1959 yılında beri olan ligde ilk kez bir sezon 21 takımla oynanmış olacak.

Süper Lig 1994-95 sezonundan beri 18 takımla 34 hafta üzerinden oynanıyor. 1990-91 ile 1994-95 arasında 16 takım ve 30 hafta üzerinde oynanan Süper Lig, 1989-90 sezonunda 18 takım 34 hafta ve 1989-90 sezonunda 19 takım 36 hafta (bir takım her hafta bay) üzerinden oynanmıştı.

En son 1987-88 sezonunda 20 takım ve 38 hafta üzerinden oynanmıştı

Süper Lig en son 1987-88 sezonunda 20 takım ve 38 hafta üzerinde oynanmıştı. Benzeri sezon 1959-60, 1960-61 ve 1961-62 sezonlarında yaşanmıştı ancak geride kalan dönemde 21 takımın aynı anda Süper Lig'de eski adıyla Türkiye 1.Ligi'nde yer aldığı bir sezon olmadı.

Nihat Özdemir ne söylemişti?

''7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. Bunu değerlendireceğiz.'' diye konuştu.













fanatik.com.tr / Tolga Kuru



