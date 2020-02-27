Süper Lig'de tarihin en çekişmeli sezonunda heyecan artıyor. Şampiyonluk ve kümede kalma yarışı nefesleri keserken, lider her hafta değişiyor. 23. haftada bu kez Başakşehir lider olurken Trabzonspor, Sivasspor ve Galatasaray aynı puanda yer alıyor.

23. haftada büyük heyecana sahne olan maçların ardından FANATİK'in usta yazarı Deniz Çoban, VAR'sız puan durumunu hazırladı. VAR'sız puan durumunda liderlik, Başakeşhir'den Sivasspor'a geçiyor. Galatasaray 4. sırada yer alırken, Beşiktaş, 8. sıraya geriliyor. İşte VAR'sız puan durumu.



