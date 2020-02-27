Lig çok farklı olurdu! İşte VAR'sız puan durumu
Süper Lig'de tarihin en çekişmeli sezonu devam ediyor. Liderliğin her hafta el değiştirdiği Süper Lig'de FANATİK'in usta yazarı Deniz Çoban, VAR'sız puan durumunu hazırladı. Eğer VAR olmasaydı Süper Lig çok farklı olacaktı. İşte hakem hocamız Deniz Çoban'ın hazırladığı VAR'sız puan durumu...
Süper Lig'de tarihin en çekişmeli sezonunda heyecan artıyor. Şampiyonluk ve kümede kalma yarışı nefesleri keserken, lider her hafta değişiyor. 23. haftada bu kez Başakşehir lider olurken Trabzonspor, Sivasspor ve Galatasaray aynı puanda yer alıyor.
23. haftada büyük heyecana sahne olan maçların ardından FANATİK'in usta yazarı Deniz Çoban, VAR'sız puan durumunu hazırladı. VAR'sız puan durumunda liderlik, Başakeşhir'den Sivasspor'a geçiyor. Galatasaray 4. sırada yer alırken, Beşiktaş, 8. sıraya geriliyor. İşte VAR'sız puan durumu.
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