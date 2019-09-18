Lig biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig’de 5. hafta mücadelesinde cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Ankaragücü’nü ağırlayacak olan Sarı-Lacivertliler, bu mücadelenin bilet satışlarıyla ilgili olarak resmi sitesinden açıklama yayınladı.

18 Eylül 2019, Çarşamba 06:01
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Lig biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig’de 5. hafta mücadelesinde cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Ankaragücü’nü ağırlayacak olan Sarı-Lacivertliler, bu mücadelenin bilet satışlarıyla ilgili olarak resmi sitesinden açıklama yayınladı.

Bildiride, bugün; yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeleri (2 adet), FB kart sahipleri ve Fenercell aboneleri (1 adet) için satışın başlayacağı, yarın ise genel satışın yapılacağı belirtildi. Bilet fiyatlarının, 35 TL ile 390 TL arasında olduğu duyuruldu.

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