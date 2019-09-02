Liderlik gitti!

Sarı-Lacivertliler, sezona 5- 0’lık Gazişehir ve 2-1’lik Başakşehir maçlarıyla süper bir giriş yaptı. İlk haftadaki farklı galibiyet, Fenerbahçe’yi tam 123 hafta sonra liderlik koltuğuna oturttu. Kanarya, 45 bin taraftarı önünde Trabzonspor’u da yenip milli araya zirvede girmenin hesaplarını yapıyordu. Müthiş oyunla 1-0’ı yakalamayı başaran, farkı artırmak için birçok fırsat da yakalayan Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç, liderlik koltuğunun Alanya’ya kaptırılması anlamına geldi.

14 sene oldu

Kanarya için teselli ise, büyük rakiplerine karşı iç sahada yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek oldu. Fenerbahçe, Kadıköy’de büyüklere karşı son yenilgisini 17 Nisan 2005’te Pancu’nun kaleye geçtiği maçta Beşiktaş’a karşı 4-3’lük skorla almıştı. O karşılaşmadan sonra Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynanan 48 maçta 25 galibiyet alan Kanarya, 23 kez de berabere kaldı.

Rodrigues attı ama...

Garry Rodrigues, ilk iki hafta takımın vasatlarından biriydi. 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’deki en etkili oyununu Trabzonspor karşısında oynadı. Rodrigues, Kruse ile müthiş uyum yakaladı. Atılan gol de bu ikilinin paslaşması sonrası Yeşil Burun Adalı oyuncunun ayağından geldi. Rodrigues, bir şutunda direğe takılırken bir de net pozisyonu kaçırdı. Başarılı futbolcu 73’te kenara geldi.

Max Kruse resitali

Alman futbolcu, Trabzonspor karşısındaki futboluyla alkış aldı. Kruse, Rodrigues’e çok şık bir asist yaptı. Arkadaşlarına 4 pozisyon daha hazırlayan tecrübeli futbolcu, hücum organizasyonlarını başarıyla yönetti. Max Kruse, 53’te Tolga’nın ortasında gole yaklaşsa da kaleci Uğurcan’ı geçemedi. Son bölümde yorulan 31 yaşındaki oyuncu 83. dakikada yerini Mevlüt’e bıraktı.