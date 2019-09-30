Liderin saha bakımı yapıldı

ALANYA, (DHA)- SÜPER Lig'de lider konumdaki Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun kışlık bakımı yapıldı.

Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'na kışlık bakım yaptı. Alanyaspor'un antrenmanlarını yaptığı Zimbitlik Tesisleri'nin yanı sıra bölgenin BAL Ligi temsilcisi Kestelspor'un müsabakalarını gerçekleştirdiği Milli Egemenlik Stadyumu ve antrenmanlarını yaptığı Milli Egemenlik 2 nolu sahalarının tohum ve kışlık bakımları Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldı. Doğu- batı bölgelerinde bulunan 15 futbol sahasının da ay içerisinde kışlık bakımlarının tamamlanması planlanıyor.

Amatör lig maçlarının oynandığı Demirtaş sahası, Milli Egemenlik sahası ve Kestel sahalarına tuvalet konteyneri yerleştirildi.

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