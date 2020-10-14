Lider Alanyaspor'un hücum hattı alev alev...Başta teknik direktör Erol Bulut olmak üzere N'Sakala, Welinton, Junior Fernandes ve Papiss Cisse’nin de aralarında olduğu 11 isimle yollarını ayıran Alanyaspor'un hücumcuları dikkat çekiyor. 21 takımla oynanmasına rağmen Süper Lig'in ilk 4 haftası baz alındığında son 6 sezonun gol açısından en kısır dönemi yaşanıyor ancak Davidson ile Bareiro skor katkılarıyla ön plana çıkıyor.

Krallık yarışında ilk 2'deler

Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 1 milyon Euro'ya alınan Davidson ilk 4 haftada 4 gol, 1 asistle yıldızlaşırken, Meksika temsilcisi Monterrey'den kiralanan Adam Bareiro bu süreçte 3 golle oynadı. Akdeniz ekibinin liderliğinde büyük pay sahibi olan ve adından sıkça söz ettiren ikili, gol krallığı yarışında ilk iki sırada yer alıyor.

Paraguaylı futbolcu Bareiro, geçen sezon Meksika'da sadece 2 gol atabilmişti