'Lidere gitmek büyük şans'

Altınordu'dan sürpriz bir şekilde Başakşehir'e transfer olan Alican Özfesli sıcağı sıcağına FANATİK'e konuştu.

İşte Alican'ın sözleri:

"Bu transferin gerçekleşmesini sağlayan başkanımız Seyit Mehmet Özkan, CEO'muz Barış Orhunbilge ve teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Açıkçası bende emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

'Çok ani oldu'

"Benim için ani bir transfer oldu. Açıkçası devre arası bunu beklemiyordum. Sezon başı için hedefimdi bu. Bu yüzden tüm odağımı takıma vermiştim. Buradaki performansımı artırmaya odaklanmıştım. İlk yarıda iyi bir performans gösterdim. Çok mutluyum. Süper Lig'in liderine gidiyorum. Nereye gideceğimin farkındayım. Orada faydalı olmak istiyorum."

'Bu süreç çok önemli'

"Devre arası transferimi yaptım kiralık olarak burada devam edeceğim. Burada kendimi en iyi şekilde hazırlamam gerekiyor. Aynı zamanda bu önemli süreçte bugünlere gelmemi sağlayan Altınordu'ya da katkı vereceğim için mutluyum. Yüzde yüz peformansımla orada olmam gerekiyor. Çağlar, Berke, Cengiz, Barış... Hepimiz bu topraklara güvenin birer eseriyiz. Bu misyonu temsil etmek adına da elimizden geleni yapacağız."

Ömer Necati Albayrak / Belek