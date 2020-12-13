Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22'nci haftasında deplasmanda Kuzeyboru'yu 16-25, 25-22, 13-25 ve 12-25'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü. Aksaray Spor Salonu'nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin devamında hücumda ritmini bulan sarı-siyahlılar, teknik molaya 12-8 önde girdi. Mola dönüşü de hücumdaki performansını sürdüren VakıfBank, ilk seti 25-16 aldı.

İkinci seti 25-22 kaybeden sarı-siyahlılar, baştan sona üstün oynadığı üçüncü seti 25-13 alarak karşılaşmada 2-1 öne geçti. Üçüncü setteki savunma ve hücum etkinliğini dördüncü sete de taşıyan VakıfBank, Kuzeyboru'ya geri dönüş şansı tanımayarak seti 25-12 karşılaşmayı da 3-1 kazandı ve ligdeki galibiyet sayısını 20'ye çıkardı. Ligde bir maç (İlbank) eksiği olan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 23'üncü haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 16 Aralık Çarşamba günü VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.