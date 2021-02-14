Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28'inci haftasında deplasmanda Nilüfer Belediyesi'ni 17-25, 22-25 ve 24-26'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü. TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın ilk setinde teknik molaya 12-9 önde girmeyi başaran sarı-siyahlılar, mola dönüşü hücumdaki üstünlüğünü daha da artırdı ve seti 25-17 aldı.

İlk sette olduğu gibi karşılıklı sayılarla geçen ikinci setin teknik molasına 12-9 önde geride giren VakıfBank, büyük çekişmeye sahne olan bu seti de 25-22 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Nilüfer Belediyesi'nin üçüncü sette maça dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 26-24 karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Ligde 26 galibiyetle zirvede yer alan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nde ertelenen 26'ncı hafta maçında Fenerbahçe OPET'le 17 Şubat Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

NİLÜFER BLD-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Pınar Elma

NİLÜFER BLD: Maglio 9, Ana 11, Fulden 3, Yasemin 7, B.Ünal 3, Wilhite 14, B.Kayacan (L), Aslı 2, Deniz 1, Merve

VAKIFBANK: Kübra 6, Maja 3, Meliha 5, Zehra 12, Haak 25, Michelle 8, Ayça (L), Gabi 2, Gözde 1, Cansu

SETLER: 17-25, 22-25, 24-26

SÜRE: 84 dakika (23', 29', 32')