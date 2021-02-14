Lider VakıfBank, Bursa'da da kazandı
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28'inci haftasında deplasmanda Nilüfer Belediyesi'ni 17-25, 22-25, ve 24-26'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Ligde 26 galibiyetle zirvede yer alan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nde ertelenen 26'ncı hafta maçında Fenerbahçe OPET'le 17 Şubat Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.
Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28'inci haftasında deplasmanda Nilüfer Belediyesi'ni 17-25, 22-25 ve 24-26'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü. TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın ilk setinde teknik molaya 12-9 önde girmeyi başaran sarı-siyahlılar, mola dönüşü hücumdaki üstünlüğünü daha da artırdı ve seti 25-17 aldı.
İlk sette olduğu gibi karşılıklı sayılarla geçen ikinci setin teknik molasına 12-9 önde geride giren VakıfBank, büyük çekişmeye sahne olan bu seti de 25-22 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Nilüfer Belediyesi'nin üçüncü sette maça dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 26-24 karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Ligde 26 galibiyetle zirvede yer alan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nde ertelenen 26'ncı hafta maçında Fenerbahçe OPET'le 17 Şubat Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.
MAÇIN İSTATİSTİĞİ
NİLÜFER BLD-VAKIFBANK: 0-3
SALON: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Pınar Elma
NİLÜFER BLD: Maglio 9, Ana 11, Fulden 3, Yasemin 7, B.Ünal 3, Wilhite 14, B.Kayacan (L), Aslı 2, Deniz 1, Merve
VAKIFBANK: Kübra 6, Maja 3, Meliha 5, Zehra 12, Haak 25, Michelle 8, Ayça (L), Gabi 2, Gözde 1, Cansu
SETLER: 17-25, 22-25, 24-26
SÜRE: 84 dakika (23', 29', 32')