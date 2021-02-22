Lider Somaspor, deplasman fobisini yenmek istiyor

Bileğinin bükülmediği evinde çıktığı 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik alarak 29 puan toplayan siyah-beyazlılar, dış sahadaki 3 maçlık galibiyet özlemini dindirmek istiyor. Ligde perşembe günü Play-Off hedefindeki Çatalcaspor'a konuk olacak Somaspor, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istiyor. Soma ekibi deplasmanda oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi alarak 17 puan topladı.

DHA