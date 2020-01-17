Lider Sivasspor’un sırrı 10 numarada!

Lider Sivasspor’un bu sezonki başarısında kuşkusuz en büyük pay takımın 10 numara pozisyonunda harikalar yaratan Mert Hakan Yandaş’a ait. Performansıyla yıldızlaşan oyuncu, bu sezon forma giydiği 19 maça 7 gol, 4 asistlik bir istatistik sığdırdı. Toplamda 11 gole direkt katkı yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan, pozisyonunda ligin en iyi performansına imza attı, devlerin yıldızlarını kıskandırdı. Üstelik Mert Hakan, 1 milyon TL’nin de altında olan yıllık ücretiyle en az paraya, en fazla katkı veren oyuncu olarak öne çıktı. Trabzon’da 3 milyon Euro’yu bulan yıllık ücretiyle bilinen Sosa, 10 gole katkıyla Mert Hakan’a en fazla yaklaşan 10 numara olurken senelik 5’er milyon civarında kazanan Fenerbahçeli Kruse ve Galatasaraylı Belhanda, Sivaslı yıldızın epey gerisinde kaldı.

Guilherme kanatta...

Yeni Malatyasporlu Guilherme, 13 gole katkıyla dikkat çekerken Brezilyalı futbolcu bu performansın yalnızca 2 gol, 2 asistlik kısmını 10 numarada yaptı. Süper Lig’in ofansif orta sahalarının toplandığı listede böylece Mert Hakan Yandaş ilk sırada yer aldı. Adı Süper Lig’in devleriyle anılan, Avrupa’dan da birçok takımı peşine takan oyuncu son olarak kupada 2 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı.

Ömer Necati Albayrak