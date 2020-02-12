Lider Sivasspor karın tadını çıkardı

Dün gece başlayan ve sabaha karşı daha da şiddetlenen karın ardından Sivas beyaza büründü. Sivasspor Kulüp tesislerinde ise antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisinde futbolcular karın tadını doyasıya çıkardı.

12 Şubat 2020, Çarşamba 18:15 Son Güncelleme:
- A +
Lider Sivasspor karın tadını çıkardı

Sivasspor bugün yaptığı antrenmanın ardından yarın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlarken, kırmızı-beyazlı ekip idmanın ardından karın tadını çıkararak kar topu oynadı.

Karın üzerinde çeşitli hareketler yapan sporcular bol bol fotoğraf çektirdi ve kar topu savaşı yaptılar.

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar ise taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...