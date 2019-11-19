Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider Serik Belediyespor, hafta sonu karşılaşacağı Cİ Group Buca maçı hazırlıklarına başladı.

Ligde 28 puanla liderliğini sürdüren Serik Belediyespor, 14. haftada evinde Cİ Group Buca'yı konuk edecek. Cİ Group Buca maçı hazırlıklarına Kadriye Mahallesi'ndeki tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Şansal nezaretinde başlayan Serik Belediyespor, ısınma turunun ardından 5'e 2 top çalışması ve ardından yarı sahada çift kale maç yaparak teknik çalışma yaptı.

Teknik Direktör Mehmet Şansal, "Ligde 13. haftayı geride bıraktık. Geçen hafta Silivri deplasmanında iyi oynamamıza rağmen sahadan 1 puanla ayrıldık. Bundan sonra ilk yarının bitimine kalan 4 haftayı puan kaybetmeden kapatmak istiyoruz. Hedefimiz 4 maçta 12 puan ve liderliği korumak. Grupta iyi futbol oynuyoruz. İyi bir takımız. Tek hedefimiz futbolcularla birlikte geçen sezon kapısından döndüğümüz 2. Lig'e play-off oynamadan direkt çıkmak. Bu hafta önemli bir maçımız var. Bizi her zaman destekleyen taraftarımız ve Serik halkımızı bu maçta bizi yalnız bırakmayarak destek vermelerini istiyoruz. Seyirci bizim için 12'nci oyuncudur" dedi.

Serik Belediyespor golcüleri Alican, Güven, Cenk, Sefa ve Ahmet ise Buca maçının önemli olduğunu ve maça hazır olduklarını belirterek, atacakları gollerle 3 puan alıp, liderliği sürdürmek istediklerini kaydetti.

Serik Belediyespor'da bu hafta oynayacak Cİ Group Buca maçı kadrosunda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

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