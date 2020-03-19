Yomraspor, zirvedeki Serik’i konuk etti. Herhangi bir iddiası kalmayan Karadeniz ekibi, güçlü rakibini 69. dakikada bulduğu golle devirdi. Takipçilerinin iştahını kabartan Serik, en yakın rakibiyle arasındaki farkı 8’e çıkarmak şansını böylelikle tepmiş oldu.

STAT: Yomra İlçe

HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin, Levent Yeşilyurt, Ahmet Ulu

YOMRA: Tunahan 6, Ali 6, Mehmetcan 6, Hüseyin 6, Şenol 6, Kaan 6 (Dk.79 Hasan ?), Orhan 6, Ogün 6, Erhan 6, Ali Özgür 6, Fatih 6 (Dk.89 Engin ?),

SERİK BLD.: Orkun 6, Abdurrahman 6 (Dk.78 Fatih Aktay ?), Abdulsamet 6, Taner 6, Burçin 6, Sinan 6, Erdi 6, Güven 6 (Dk.89 Rauf ?), Alican 6, Fatih Özçelik 6 (Dk.71 Ahmet 5), Cenk 6

GOL: Abdurrahman (Dk.69 K.K.) (Yomra)

SARI: Fatih, Kaan, Orhan, Tunahan, Engin, Hüseyin, Ali (Yomra)