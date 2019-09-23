Lider Manisa FK, fırtına gibi esiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor'u 3-0 yenerek 4'te 4'le liderlik koltuğunu koruyan Manisa Futbol Kulübü fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sezon başında gerçekleştirdiği yeni yapılanmayla bambaşka bir kimliğe bürünen siyah-beyazlılar sahada da ilk 4 hafta rakiplerine kök söktürdü. Sezona 1-0'lık Zonguldak Kömürspor galibiyetiyle başlayan Ege ekibi, deplasmanda Hacettepe'yi 6-1, evinde de Hekimoğlu Trabzon'u 6-3 yendi. Rakiplerine gol yağdıran Manisa FK, sonuncu sırada yer alan Şanlıurfaspor engelini de rahat geçerek resitalini sürdürdü.

Attığı 16 golle şu ana kadar profesyonel liglerin en skorer takımı olmayı başaran Manisa FK'da teknik direktör İsmail Ertekin, oyuncularını tebrik etti. Her maça büyük bir ciddiyet ve disiplinle hazırlandıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Lige iyi başladık. 4 maçımızı kazanmak çok önemliydi. Bundan sonra her karşılaşmamız zorlu geçecek. Ancak biz sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstereceğiz" diye konuştu. Manisa Futbol Kulübü gelecek hafta kendisi gibi üst sıraları hedefleyen Sarıyer'le evinde kozlarını paylaşacak.

DHA