Lider Kuşadasıspor, Çarşambaspor deplasmanında

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk hafta evinde 52 Orduspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra kupada Modafen'i, ligde ise Altındağspor (D) ve Yomraspor'u 3-0'lık skorlarla mağlup eden lider Kuşadasıspor, yarın deplasmanda düşme hattında yer alan Çarşambaspor'la karşılaşacak. Çarşamba Şehir Stadı'nda oynanacak 4'üncü hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak.

Ligde 7 puanı bulunan siyah-beyazlılar, 1 puanlı rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Grupta 1 puanla son sırada yer alan Kızılcabölükspor, 15.00'te 52 Orduspor deplasmanında çıkış arayacak. 3'üncü Grup'ta ilk haftayı puansız kapattıktan sonra 2'de 2 yapan zirve takipçisi Fethiyespor ise İlçe Stadı'nda saat 19.00'da Mardin 1969'u konuk edecek. (DHA)