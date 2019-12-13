Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 32 puanla zirvede yer alan Karacabey Belediyespor, ilk yarının son maçında Diyarbekir Spor'a konuk oluyor. 15 Aralık Pazar günü oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak olan mücadeleyi İstanbul bölgesi hakemlerinden Erdoğan Özkaya yönetecek.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, pazar günü oynanacak Diyarbekirspor maçından iyi bir sonuçla dönerek ligin ilk yarsını lider olarak bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Ülker, “Bu haftaki Diyarbekirspor maçını kazanarak ligini ilk yarısını lider olarak bitirmek istiyoruz. Kadro kalitemiz bunu başaracak güçte. Diyarbekirspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Kendi sahaları ve seyircileri önünde galip gelmek için oynayacaklar. Ama biz bu maça iyi hazırlandık. Uzun zamandır sakat olduğu için kadromuzda yer almayan Sadık Arda Yılmaztürk Diyarbekirspor maçında da kadromuzda yer almayacak. Cezalı durumda olan futbolcumuz yok. Diyarbekir’den galibiyetle dönmek için her şeyimizi ortaya koyacağız” dedi.

Karacabey Belediyespor, ligde oynadığı 16 karşılaşmada aldığı 9 galibiyet 5 beraberlik 2 mağlubiyet topladığı 32 puan ile lider durumda bulunurken, Diyarbekir Spor 16 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik 6 mağlubiyet alarak aldığı 22 puan ile 8’nci sırada bulunuyor.

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