Lider Fethiyespor, kapanışı evinde yapıyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta en yakın rakibinin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Fethiyespor, yarın ilk yarının son maçında Belediye Derincespor'u ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Devreyi lider bitirmesi garanti olan Fethiye'nin 40 puanı bulunuyor.

Ligde ilk yarının haftaya kapanacağı 2'nci Grup'ta Play-Off yarışı veren 25 puanlı Kuşadasıspor, Harput Dilek Elazığ Karakoçan FK'yı Özer Türk Stadı'nda konuk edecek. 15 puanla alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kızılcabölükspor da Kızılcabölük Semt Sahası'nda Siirt Özel İdarespor'la karşılaşacak. Bu maçlar da saat 13.00'te başlayacak. (DHA)