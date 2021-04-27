Lider Beşiktaş, Rizespor deplasmanında

Ligin 37. haftasında Kayserispor’u 3-1 yenen Beşiktaş; 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Rizespor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ile 13 yenilgi sonunda 42 puan elde etti ve 12. sırada yer alıyor.

Son 3 deplasman maçında 5 puan yitirdi

Beşiktaş, şampiyonluk yarışında son 3 deplasman maçında kritik 5 puan kaybı yaşadı.

Dış sahada Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ise 4-2 mağlup etti. Beşiktaş, deplasmandaki son maçında ise Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Welinton oynayabilecek

Sarı kart cezası biten Welinton, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.

Welinton cezası nedeniyle Kayserispor maçında oynayamamıştı.

Rosier ve Necip cezalı

Beşiktaş’ta sarı kart cezaları bulunan Valentin Rosier ve Necip Uysal yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu sezon 8. sarı kartını gören Rosier, cezası nedeniyle ikinci kez takımını yalnız bırakacak.

Ligdeki İttifak Holding Konyaspor maçlarının yanı sıra Erzurumspor ve karşılaşmalarında sarı kart gören Necip de cezalı duruma düşmüştü.

3 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş’ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 39. haftadaki Hatayspor maçı öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz’ün üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Rizespor karşısında sarı kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek.

AA